Il tecnico della Juventus ha annunciato che alcuni giocatori, tra cui Vlahovic e Thuram, saranno sottoposti a valutazioni nelle prossime ore. Ha inoltre riferito che ci sono alcuni calciatori con piccoli problemi fisici, senza però specificare chi siano. La squadra si sta preparando per le prossime partite, mentre si monitora la condizione di diversi giocatori infortunati.

di Francesco Spagnolo Infortunati Juve, Vlahovic e Thuram saranno valutati nelle prossime ore. Ma a preoccupare il tecnico è qualche acciaccato di troppo. Nella conferenza stampa di vigilia di Juve Sassuolo Luciano Spalletti ha fatto il punto sull’infermeria. Per Vlahovic e Thuram saranno decisive le prossime ore. La convocazione è comunque possibile. CALCIOMERCATO JUVE LIVE: LE ULTIMISSIME Ma a preoccupare il tecnico della Juve c’è qualche acciaccato di troppo che dovrà essere valutato con attenzione prima della sfida. VLAHOVIC E THURAM CI SARANNO? – «Sono cose che valuteremo bene insieme, tra un po’ escono le convocazioni per cui lo saprete bene da lì. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunati Juve: Vlahovic, Thuram e non solo. Spalletti fa questo annuncio: «C’è qualche doloretto». Gli aggiornamenti

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