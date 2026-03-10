Infortunati Inter il punto sulle condizioni di Thuram Bastoni e Lautaro Martinez | ecco quando li rivedremo in campo

Tre giocatori dell'Inter, Thuram, Bastoni e Lautaro Martinez, sono attualmente fuori per infortunio. La squadra ha comunicato i tempi previsti per il loro recupero, indicando quando potrebbero tornare in campo. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle lesioni o sui percorsi di riabilitazione, ma si sa che ciascuno di loro sta seguendo un piano di recupero personalizzato.

Inter News 24 Infortunati Inter, ecco il programma per il rientro dei top nerazzurri: da Thuram fino a Lautaro Martinez. Il programma. L’Inter riparte ad Appiano Gentile con un unico obiettivo: dimenticare il derby e blindare il primato nella sfida di sabato contro l’ Atalanta. Cristian Chivu può finalmente sorridere a metà, guardando a un’infermeria che inizia a svuotarsi dopo le pesanti assenze che hanno condizionato la stracittadina. «Ultimamente l’Inter ha pagato poco le assenze illustri che hanno inevitabilmente condizionato anche la partita contro il Milan. Ma, piano piano, Cristian Chivu ritroverà nel giro di poco tutti i protagonisti più incisivi: Bastoni sarà a disposizione già per la sfida all’Atalanta, così come Thuram che ha smaltito l’influenza ». 🔗 Leggi su Internews24.com

