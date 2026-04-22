Infortunati Inter Bastoni e Lautaro ci saranno contro il Torino? Le ultime dall’infermeria nerazzurra

Due giocatori chiave dell’Inter, Bastoni e Lautaro Martinez, sono in attesa di conoscere il loro stato di forma in vista della sfida contro il Torino. Entrambi hanno trascorso del tempo in infermeria e si stanno sottoponendo a un percorso di recupero. La società fornirà aggiornamenti ufficiali sui tempi di rientro e sulla possibile convocazione dei due calciatori per la prossima partita.

Inter News 24 Infortunati Inter, contro il Torino rivedremo sia Bastoni che Lautaro Martinez? Ecco il piano per il rientro dei due nerazzurri. Archiviata la pazza vittoria in rimonta per 3-2 contro il Como, che ha garantito all’ Inter l’accesso alla finale di Coppa Italia, la squadra di Cristian Chivu si è già rimessa al lavoro. Il clima in casa nerazzurra è di grande entusiasmo, non solo per il traguardo raggiunto, ma anche per le ottime notizie che arrivano dall’infermeria in vista del match di domenica contro il Torino. Il tecnico rumeno potrà infatti contare nuovamente sui suoi pilastri, pronti a dare il loro contributo per blindare definitivamente il discorso campionato e prepararsi alla grande festa scudetto proprio davanti ai granata.🔗 Leggi su Internews24.com

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