Influencer e content creator cambiano contributi e codici Ateco | la sentenza

Recentemente, il tribunale di Milano ha stabilito che l’attività di influencer e content creator che promuovono prodotti attraverso i social media deve essere considerata alla stregua di quella degli attori, in virtù di una legge del 1947 dedicata ai lavoratori dello spettacolo. La decisione ha portato alla modifica dei contributi e dei codici Ateco previsti per queste figure professionali, creando un precedente nel settore.

Il tribunale di Milano, in una sentenza recente, ha equiparato il lavoro dell’ influencer che pubblicizza prodotti attraverso i suoi contenuti a quello degli attori, citando come ragione una legge del 1947 sui lavoratori dello spettacolo. La sentenza inquadra il lavoro dell’influencer proprio come “spettacolo” dal punto di vista legale, obbligando i content creator a versare i contributi previdenziali nella cassa Inps di categoria. Una sentenza che ribalta anni di regolamentazione del settore. Un processo che era culminato, nel 2025, nel riconoscimento delle attività degli influencer come marketing, e quindi legati al mondo commerciale e non a quello dello spettacolo.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Influencer e content creator, cambiano contributi e codici Ateco: la sentenza Notizie correlate Leggi anche: Professione ‘influencer', 25mila aziende danno spazio ai Digital content creator Leggi anche: Catania "figghiozza" dei content creator: ecco quanto guadagnano (in più) le aziende che si affidano agli influencer Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Influencer, la carica dei 40mila: dalla moda al food, fatturano in media 21mila euro all'anno; Vincenzo Bovino alla guida di influencer e content marketing per PokerStars; Influencer in Italia, 40 mila professionisti (quasi tutti non vip) fatturano in media 2 mila euro al mese: solo il 2,5% con nuovo codice Ateco; Professione influencer, in Italia guadagnano in media 24 mila euro. Per gli uomini redditi più alti. Content creator e influencer? Sono lavoratori dello spettacoloPer il tribunale di Milano utilizzare qualunque accostamento con il prodotto (brand), anche solo indiretto e ambientale, dà sempre origine a un filmato pubblicitario. Ecco le conseguenze della pronunc ... italiaoggi.it Influencer e content creator dietro le luci della ribalta digitaleIn un'epoca in cui la comunicazione digitale è sempre più centrale, la figura dell’influencer – o del content creator – resta ancora fumosa agli occhi dell’opinione pubblica. Spesso definita sulla ... huffingtonpost.it A «Belve» la showgirl parla del suo impegno nel sociale, non risparmiando critiche all'influencer - facebook.com facebook