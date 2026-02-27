Catania figghiozza dei content creator | ecco quanto guadagnano in più le aziende che si affidano agli influencer

A Catania, gli influencer stanno diventando una presenza sempre più consolidata nel panorama digitale, attirando l’attenzione di molte aziende che investono risorse significative per promuoversi attraverso di loro. Questi contenuti generano un flusso economico importante, con i guadagni che spesso superano le aspettative di chi lavora nel settore. La loro influenza continua a crescere, influenzando le dinamiche del mercato locale e oltre.

Per molti è ancora roba da ragazzini che giocano a fare i video. Nella realtà, invece, si tratta di un giro d'affari che spesso arriva a sei zeri. L'economia dei Digital content creator (Dcc) ai piedi dell'Etna è florida, e sono sempre di più le aziende che scelgono di affidarsi a essi per.

