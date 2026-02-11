Professione ‘influencer' 25mila aziende danno spazio ai Digital content creator

In Italia, più di 25 mila aziende si sono specializzate nella creazione di contenuti digitali. Influencer, YouTuber, tiktoker e video maker sono diventati figure professionali a tutti gli effetti, capaci di far fruttare le proprie competenze e la propria creatività. Molti di loro hanno trasformato questa passione in un’attività economica stabile e in crescita, attirando l’attenzione di numerose imprese che vogliono sfruttare il potenziale del digitale.

Roma, 11 feb. (AdnkronosLabitalia) - Sono oltre 25mila le imprese italiane nate intorno alla creazione di contenuti digitali: YouTuber, tiktoker, influencer e video maker che hanno trasformato competenze digitali e creatività in vere e proprie attività economiche strutturate. È quanto emerge dalla prima ricerca italiana sul tema, condotta da InfoCamere in collaborazione con l'Università di Padova, che fotografa un fenomeno in forte espansione e mette a fuoco la mappa dell'imprenditorialità digitale nel Paese. Tra il 2015 e il 2024, il numero di digital content creator è cresciuto del 185%, passando da circa 9mila a oltre 25mila imprese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Nel 2025, il settore della sanità e dell’intrattenimento digitale, in particolare i contenuti video, si conferma tra i più remunerativi.

