Docenti fuori sede e caro affitti CNDDU chiede interventi | Non è accettabile scegliere tra continuità didattica e sostenibilità economica

Le tasse per gli insegnanti fuori sede salgono e il costo degli affitti diventa insostenibile. Il CNDDU chiede interventi urgenti, sottolineando che non si può chiedere ai docenti di scegliere tra portare avanti la didattica e mantenere un equilibrio economico. Dai dati Istat di gennaio 2026 emerge che l’inflazione, al +2,1%, colpisce soprattutto chi vive lontano da casa, rendendo sempre più difficile per loro far quadrare i conti.

Il CNDDU analizza i dati Istat di gennaio 2026: con il carrello della spesa al +2,1%, l'inflazione erode i redditi dei docenti, specialmente fuori sede. Il presidente Pesavento appella il Ministro Valditara affinché adegui gli stipendi ai costi reali, definendo l'attuale situazione un'emergenza sociale che minaccia la scuola pubblica. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Docenti FuoriSede

Il CNDDU segnala una situazione critica per i docenti fuori sede, alle prese con affitti insostenibili e un crescente impoverimento professionale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Docenti FuoriSede

Argomenti discussi: Inflazione e stipendi fermi, scuola in affanno: i docenti chiedono tutele immediate al ministro Giuseppe Valditara - Il Portico; Sconti e agevolazioni docenti e ATA: dai trasporti (anche con Carta docente) all’assicurazione sanitaria, dagli alimentari all’abbigliamento. Il dettaglio; Il questionario sugli insegnanti di sinistra che scuote le scuole italiane; Referendum giustizia: la destra blocca il voto ai 5 milioni di fuorisede.

Emergenza affitti e precarietà per il personale scolastico: a Firenze penalizzati i ‘fuori sede’Firenze, 4 settembre 2025 – L’anno scolastico in procinto di partire inizia sotto il segno di due emergenze intrecciate: la precarietà dei contratti e il caro vita, che rende sempre più difficile per ... lanazione.it

L’ex villa della criminalità. Ospiterà i prof fuori sedeNella villa confiscata a un appartenente alla criminalità organizzata troveranno alloggio temporaneo i docenti assegnati all’istituto comprensivo Battisti in arrivo da regioni lontane. L’idea è stata ... ilgiorno.it

Sky tg24. . Dodici manifestanti sono stati arrestati fuori dalla Columbia University mentre studenti e docenti tenevano una manifestazione anti-ICE giovedì 5 febbraio. Secondo gli organizzatori dell’evento, la protesta, intitolata “ICE off campus”, invitava i manife facebook