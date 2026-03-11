Quasi 70 membri del Congresso statunitense hanno scritto alla Fifa martedì, chiedendo di abbassare i prezzi dei biglietti per il prossimo Mondiale. La lettera, firmata da rappresentanti di diversi stati, evidenzia la richiesta di rendere più accessibili i biglietti per i tifosi e sottolinea l’intenzione di favorire una maggiore partecipazione popolare all’evento. La comunicazione si concentra sulla necessità di interventi concreti per ridurre i costi.

Quasi 70 membri del Congresso statunitense hanno inviato martedì una lettera alla Fifa, chiedendo all’organo mondiale del calcio di abbassare i prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo e offrire supporto finanziario alle città ospitanti che faticano a sostenere i costi dell’organizzazione del torneo. Scrive The Athletic: La lettera, promossa dalla deputata Sydney Kamlager-Dove e firmata da altri 68 Democratici della Camera, arriva dopo mesi di controversie sui biglietti, mentre alcune città fanno fatica a reperire fondi o riducono eventi come i festival per i tifosi. “Sono tutti incazzati”, ha detto Kamlager-Dove a The Athletic in un’intervista telefonica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Settanta membri del Congresso americano scrivono a Infantino di abbassare i biglietti del Mondiale

