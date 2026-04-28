Indagine arbitri ecco tra chi sarebbe avvenuta la combine pro Inter a San Siro

Un’indagine riguarda presunte combine tra arbitri e alcuni soggetti coinvolti in partite disputate allo stadio San Siro. Secondo quanto riportato, ci sarebbero stati incontri e accordi tra alcuni partecipanti e rappresentanti delle squadre. Le autorità giudiziarie stanno esaminando le evidenze raccolte e stanno indagando sui presunti accordi illeciti. La vicenda coinvolge diverse persone e si concentra su episodi verificatisi durante le partite giocate nello stadio milanese.

. La ricostruzione della Procura di Milano. L’inchiesta della Procura di Milano sui vertici dell’ AIA si concentra su un presunto “ patto di San Siro ” che avrebbe coinvolto esclusivamente esponenti del mondo arbitrale. Secondo l’accusa, il 2 aprile 2025, durante la semifinale di Coppa Italia, Gianluca Rocchi avrebbe concordato con alcuni colleghi — indicati negli atti come « più persone » — una strategia per manipolare le designazioni a favore dell’Inter. Lo riporta Calcio&Finanza. ULTIMISSIME JUVE LIVE: le principali notizie di giornata Il piano prevedeva di assegnare Andrea Colombo, fischietto ritenuto “gradito” ai nerazzurri, per la delicata trasferta di Bologna del 20 aprile 2025.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Indagine arbitri, ecco tra chi sarebbe avvenuta la combine pro Inter a San Siro INTERRRRRRR ALTRI 2 punti Arbitri ancora un DISASTRO Notizie correlate Caso arbitri, l’accusa dei pm: Rocchi avrebbe partecipato a una presunta combine con colleghi a San SiroMercato Milan, prende quota la suggestione Anguissa: Allegri e Tare ne parlano, pista complicata… Le ultime Calciomercato Juve, accelerata prima del... Arbitro Milan Inter, designato il fischietto del match: ecco chi dirigerà la sfida di San Sirodi Redazione Inter News 24Arbitro Milan Inter: la scelta ufficiale per il Derby della Madonnina: ecco chi dirigerà la sfida tra rossoneri e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Inchiesta arbitri, 5 indagati: Inter estranea. Dino Tommasi designatore ad interim; Il mistero della combine e i movimenti di Rocchi: ci sono altri due arbitri indagati; Rocchi, le accuse dei pm: designati arbitri graditi all'Inter; Frode sportiva e arbitri graditi all’Inter, indagato Rocchi: Mi autosospendo. Coinvolto anche il supervis…. Inchiesta Rocchi, l'incontro segreto di San Siro era tra arbitri: ecco perché l'Inter è estranea alla questionePresunte combine arbitrali: l'accordo per la designazione di Andrea Colombo a Bologna e tentativo di schermare Doveri e l'indagine della Procura di Milano in corso ... lasicilia.it Inchiesta sugli arbitri, 'da Rocchi combine a San Siro con dei colleghi'Testimonianze, intercettazioni e poi i filmati e gli audio acquisiti dalla sala Var di Lissone. Sono gli elementi investigativi principali dell'inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale, ... ansa.it Indagine arbitri, combine a San Siro per favore l'Inter Ecco tra chi sarebbe avvenuta - facebook.com facebook LIVE - Inchiesta arbitri, inquirenti sull'incontro di San Siro: "Si può capire chi era presente. Focus sul mondo arbitrale" x.com