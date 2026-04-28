Incriminato Cole Tomas Allen il 31enne accusato di aver tentato di assassinare Donald Trump

Un uomo di 31 anni è stato formalmente incriminato con l’accusa di aver tentato di uccidere l’ex presidente durante una cena di gala dei corrispondenti alla Casa Bianca sabato 25 aprile. L’indagato, arrestato subito dopo l’episodio, è ora coinvolto in procedimenti legali legati a questa accusa. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità, che stanno valutando le prossime fasi dell’indagine.

Cole Tomas Allen, il 31enne accusato di aver tentato di assassinare Donald Trump durante la cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca di sabato 25 aprile, è stato formalmente incriminato. A riferirlo è la Cnn. I capi d’accusa sono tre: tentato omicidio del presidente, trasporto di arma da fuoco e munizioni con finalità criminali e uso di un’arma durante un reato violento. Secondo l’accusa, Allen avrebbe attraversato i confini statali viaggiando in treno dalla California fino a Washington con il proprio arsenale. Il primo capo d’imputazione prevede l’ergastolo, il secondo una pena fino a 10 anni, mentre per l’uso dell’arma durante il crimine è prevista una condanna minima obbligatoria di 10 anni da scontare consecutivamente.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Incriminato Cole Tomas Allen, il 31enne accusato di aver tentato di assassinare Donald Trump EPSTEIN FILES, il presidente TRUMP è accusato di AGGRESSIONE SESSUALE Notizie correlate Leggi anche: Attentato a Trump, Cole Tomas Allen accusato ufficialmente di tentato omicidio: rischia l’ergastolo Attentato al gala della Casa Bianca: Cole Tomas Allen accusato del tentato omicidio di TrumpSi è aperta oggi l'udienza preliminare a carico di Cole Tomas Allen , l'uomo arrestato per l'attentato avvenuto sabato scorso durante la cena di gala... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cole Tomas Allen, un amichevole assassino per Trump; Attentato a Trump, Cole Tomas Allen accusato ufficialmente di tentato omicidio: rischia l’ergastolo; Cole Tomas Allen è stato incriminato per tentato omicidio del presidente degli Stati Uniti, per l'attacco alla cena dei corrispondenti; Spari alla cena di Trump a Washington, chi è il presunto aggressore Cole Tomas Allen. Cole Tomas Allen è stato incriminato per tentato omicidio del presidente degli Stati Uniti, per l’attacco alla cena dei corrispondentiCole Tomas Allen, l’uomo di 31 anni arrestato dopo aver sparato fuori dalla sala dell’hotel di Washington in cui si stava tenendo la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, è stato incriminato per ... ilpost.it Nuove accuse per Cole Tomas Allen dopo l'attacco alla cena dei corrispondentiLa procura segnala sviluppi nell'indagine sull'attacco alla cena dei corrispondenti: nuovi capi d'accusa sono stati preannunciati dalla procuratrice Janine Pirro ... notizie.it Cole Tomas Allen è stato incriminato per tentato omicidio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in relazione all'attacco durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. L’uomo è accusato anche di possesso e uso di arma da fuoco con intenti cri x.com Cole Tomas Allen, 31 anni, californiano di Torrance, è l'uomo che sabato sera ha aperto il fuoco al galà dei corrispondenti della Casa Bianca prima di essere fermato dagli agenti del Secret Service. Un profilo che spiazza: insegnante di mestiere, ingegnere m - facebook.com facebook