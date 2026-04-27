Attentato al gala della Casa Bianca | Cole Tomas Allen accusato del tentato omicidio di Trump

Da feedpress.me 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è svolta l'udienza preliminare per Cole Tomas Allen, arrestato in seguito all’attentato verificatosi sabato scorso durante la cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca. Allen è accusato di aver tentato di uccidere l’ex presidente degli Stati Uniti presente all’evento. L’episodio ha attirato l’attenzione dei media e ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario contro l’uomo, che si trova ora in custodia.

Si è aperta oggi l'udienza preliminare a carico di Cole Tomas Allen, l'uomo arrestato per l'attentato avvenuto sabato scorso durante la cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca. Un evento ad altissima tensione che vedeva tra i partecipanti anche il presidente Donald Trump. Come riportato dalla Cnn, si tratta della prima comparizione ufficiale di Allen davanti ai giudici dopo i fatti di sabato. Nel corso dell'udienza, la posizione dell'uomo si è aggravata drasticamente con la formalizzazione dei capi d'accusa: Cole Tomas Allen è stato accusato formalmente del tentativo di assassinare il presidente degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Feedpress.me

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