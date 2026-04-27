Attentato al gala della Casa Bianca | Cole Tomas Allen accusato del tentato omicidio di Trump

Oggi si è svolta l'udienza preliminare per Cole Tomas Allen, arrestato in seguito all’attentato verificatosi sabato scorso durante la cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca. Allen è accusato di aver tentato di uccidere l’ex presidente degli Stati Uniti presente all’evento. L’episodio ha attirato l’attenzione dei media e ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario contro l’uomo, che si trova ora in custodia.

Si è aperta oggi l'udienza preliminare a carico di Cole Tomas Allen, l'uomo arrestato per l'attentato avvenuto sabato scorso durante la cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca. Un evento ad altissima tensione che vedeva tra i partecipanti anche il presidente Donald Trump. Come riportato dalla Cnn, si tratta della prima comparizione ufficiale di Allen davanti ai giudici dopo i fatti di sabato. Nel corso dell'udienza, la posizione dell'uomo si è aggravata drasticamente con la formalizzazione dei capi d'accusa: Cole Tomas Allen è stato accusato formalmente del tentativo di assassinare il presidente degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Attentato al gala della Casa Bianca: Cole Tomas Allen accusato del tentato omicidio di Trump Trump Evacuado Tras Ataque Armado en Washington | ¿Qué Pasó Realmente en la Cena de la Casa Blanca Notizie correlate Leggi anche: Chi è Cole Tomas Allen arrestato per l'attentato alla cena di Trump con i giornalisti, "insegnante del mese" Cole Tomas Allen, chi è l’uomo arrestato per la sparatoria al gala dei giornalisti con Donald TrumpSecondo le prime informazioni diffuse dalle autorità e dai media americani, Allen avrebbe tentato di colpire «membri dell’amministrazione Trump»,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sparatoria al gala dei media con Trump, arrestato un uomo. Il 'manifesto' dell'aggressore; Un uomo spara alla cena di Trump con i giornalisti, arrestato dal servizio di sicurezza. Presidente e first lady portati al sicuro; Spari al galà di Trump con i corrispondenti: il presidente illeso; Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump in salvo: Un uomo malato, serve pace. Attentato al gala della Casa Bianca: Cole Tomas Allen accusato del tentato omicidio di TrumpPrima apparizione in aula per l’uomo che ha seminato il panico al gala dei corrispondenti: formalizzata l’accusa di tentato assassinio contro il tycoon ... gazzettadelsud.it Sparatoria alla cena di gala della Casa Bianca, tutti gli attentati precedenti a TrumpLeggi su Sky TG24 l'articolo Sparatoria alla cena di gala della Casa Bianca, tutti gli attentati precedenti a Trump ... tg24.sky.it Risposta cinese a sparatoria durante cena corrispondenti alla Casa Bianca Il 27 aprile, riguardo all’improvvisa sparatoria avvenuta durante la cena dell’Associazione dei Corrispondenti della Casa Bianca, in occasione dell’ odierna conferenza stampa, il porta - facebook.com facebook L’attacco alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, con foto e video x.com