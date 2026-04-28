Incontro sulla Divina Commedia Claudia Carmina legge il XVII canto dell’Inferno
Il 29 aprile alle 17:30 si terrà presso la sede della Società Dante Alighieri a Palermo un incontro dedicato alla Divina Commedia. Durante l’evento, Claudia Carmina leggerà e commenterà il XVII canto dell’Inferno, che racconta di Gerione, descritto come una bestia con la coda appuntita. L’appuntamento si rivolge a chi desidera approfondire un passo specifico dell’opera di Dante.
Giorno 29 aprile, alle ore 17:30, nella sede della Società Dante Alighieri-Comitato di Palermo, Claudia Carmina commenterà il XVII canto dell’Inferno dedicato a Gerione, “la fiera con la coda aguzza”.Con questo incontro, a cura del Circolo di lettura coordinato da Domenica Perrone, prende il via.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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