Abruzzo maglia nera per le liste d' attesa | fino a 861 giorni per un ecocolordoppler in una delle Asl regionali

Da ilpescara.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Abruzzo detiene il record negativo per le liste d’attesa: in alcune Asl si devono aspettare quasi due anni per un ecocolordoppler alle arterie del collo. La Asl di Teramo guida questa triste classifica, con tempi di attesa che raggiungono i 861 giorni. Questa lunga attesa crea disagi ai pazienti, che spesso devono attendere mesi o addirittura anni prima di sottoporsi all’esame.

Il primato è dell'Azienda sanitaria locale di Teramo. Solo una delle "spie rosse" che, dice l'indagine del Sole24Ore che anticipa per 8 prestazioni (4 visite e 4 esami) i dati "pesati" sulla piattaforma Agenas. l'Abruzzo è la regione peggiore insieme alla Puglia: i dati Un triste primato quello della Asl di Teramo: per fare un ecocolordoppler alle arterie del collo ci vogliono fino a 861 giorni. Un primato che, in realtà, a livello generale appartiene a tutto l’Abruzzo che secondo i dati sulle liste d’attesa pubblicati dal Sole24Ore e basati su quelli caricati sulla piattaforma nazionale dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari) pronta a partire, è la regione che fa peggio insieme alla Puglia.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Liste d’attesa, Messina tra le peggiori: fino a 262 giorni per una colonscopia "urgente"

A Messina, le liste d’attesa per le visite mediche sono tra le più lunghe d’Italia, con i pazienti che devono aspettare fino a 262 giorni per una colonscopia urgente.

Liste d’attesa in sanità, Cittadinanzattiva: fino a 360 giorni per una tac

Le liste d’attesa in sanità rappresentano una delle criticità più rilevanti del Servizio Sanitario Nazionale.

