Monitoraggio delle liste d’attesa Focus sulla diffusione della peste suina

In Garfagnana, il monitoraggio delle liste d’attesa si concentra sulla diffusione della peste suina. Le risorse del PIS e del POA provengono dal Bilancio Sociale di Comuni 2026, già approvato, e dalle allocazioni dell’Azienda USL, della regione, del ministero e dell’Unione Europea. Il focus è sulla gestione delle risorse per affrontare le emergenze sanitarie e migliorare i servizi offerti alla popolazione.

GARFAGNANA Le risorse del PIS, così come quelle del POA, sono quelle della programmazione integrata e quindi quelle che provengono dal Bilancio Sociale di Comuni 2026, già approvato, e quelle che provengono dall' Azienda USL, dalla programmazione regionale, ministeriale ed europea. Nel PIS si fa riferimento anche ai progetti in atto sul territorio con particolare risalto al Proximity Care e alle sue 10 linee operative, al progetto THE sulla telemedicina (televisita e telerefertazione) e al progetto delle Aree Interne sulla cronicità. Rispetto all'atto di indirizzo presentato a novembre, nel programma operativo delle malattie infettive è stato inserito il tema della Peste Suina Africana condividendo le azioni strategiche da mettere in campo per il futuro.