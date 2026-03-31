Una donna di Londra ha avuto rapporti con due gemelli identici in un breve intervallo di tempo e successivamente ha scoperto di essere incinta. La situazione ha generato confusione sulla paternità del bambino, poiché i due gemelli sono indistinguibili e nessuno sa con certezza chi sia il padre. La vicenda sta attirando l’attenzione dei media e delle autorità sanitarie.

Avete presente quando la realtà diventa più incredibile di qualsiasi serie tv? A Londra si è aperto un caso che sembra uscito direttamente da Scrubs: una donna ha avuto rapporti sessuali con due gemelli identici a pochi giorni di distanza ed è rimasta incinta. Il risultato? È praticamente impossibile stabilire chi dei due sia il padre del bambino. I test del DNA tradizionali, infatti, non sono in grado di distinguere gemelli identici. Secondo quanto emerso, i rapporti tra la donna e i gemelli sono avvenuti nello stesso periodo, a soli quattro giorni di distanza, rendendo la distinzione impossibile senza ricorrere a test costosi e non ancora pienamente affidabili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fa sesso con due gemelli identici a distanza di pochi giorni e rimane incinta: ora nessuno sa chi sia il vero padre del bambino

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