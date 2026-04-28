Incidente sul ponte del Po a Boretto grave centauro

Nel pomeriggio di oggi, si è verificato un grave incidente sul ponte del Po a Boretto, coinvolgendo un centauro. La collisione ha causato disagi alla viabilità, con il traffico che è rimasto congestionato per diverse ore sulla strada interessata. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno soccorso il motociclista, e le forze dell’ordine, impegnate nelle operazioni di ricostruzione dell’accaduto. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora nota.

Boretto (Reggio Emilia), 28 aprile 2027 – Traffico in tilt per parte del pomeriggio, sul ponte che collega Emilia e Lombardia, per un incidente accaduto proprio al confine tra i Comuni di Boretto e Viadana di Mantova, dove verso le 15 i soccorsi sono intervenuti in seguito alla caduta di un centauro, un 50enne abitante nella Bassa Reggiana, ferito in modo serio. Era in sella a uno scooter Liberty quando si è verificata la caduta. Ancora da chiarire se dopo aver urtato un veicolo che lo precedeva oppure, come dichiarato da un testimone, senza alcuno scontro. Sulla vicenda stanno svolgendo indagini gli agenti della polizia locale. Sul posto...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente sul ponte del Po a Boretto, grave centauro Notizie correlate Schianto sul ponte del Po a Boretto, grave centauroBoretto (Reggio Emilia), 28 aprile 2027 – Traffico in tilt per parte del pomeriggio, sul ponte che collega Emilia e Lombardia, per un incidente... Grave incidente stradale nella notte: centauro trasportato in eliambulanza all'ospedale del MareUn grave incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato e domenica sulla Statale Appia, in località Campizze, nel comune di Rotondi. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incidente sul lavoro al cantiere del ponte dell’Adda. Tubo si stacca da una trivella e colpisce in faccia un operaio; Statale 36, incidente sul ponte Manzoni con 5 persone coinvolte; Incidente sul ponte all'Indiano, code in direzione via Baracca; Incidente stradale sul ponte di Breuil-Cervinia, 36enne ricoverata in rianimazione. Incidente sul lavoro al cantiere del ponte dell’Adda. Tubo si stacca da una trivella e colpisce in faccia un operaioIncidente sul lavoro al cantiere del ponte sull’Adda di Lodi, coinvolta una persona. L’allarme, come comunica Areu, è scattato poco dopo le 18.30 (18.39). Dinamica ancora da ricostruire. Sul posto amb ... ilcittadino.it Incidente nel cantiere sul ponte dell’Adda, i sindacati: «Urgente accelerare ogni azione concreta»Preoccupazione e sgomento per l’incidente sul lavoro al cantiere del ponte sull’Adda, accaduto proprio all’indomani dell’incontro in Prefettura per ampliare il protocollo sulla sicurezza edile nel Lod ... ilcittadino.it Un grave incidente stradale, mortale, si è verificato oggi in via Cotogni, nel territorio della frazione di Aspra. A perdere la vita un uomo di 40 anni, di Casteldaccia, Salvatore Canale, che pare abbia avuto un malore e si sia scontrato frontalmnete, mentre era a b - facebook.com facebook Per l'uomo investito, un 69enne, non c'è stato purtroppo nulla da fare #CasteldAiano #Bologna #incidente #piratastrada #RadioBruno #28aprile x.com