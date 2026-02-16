Nuovo incidente sul lavoro grave un operaio di Belpasso

Un incidente sul lavoro ha coinvolto un operaio di 50 anni a Belpasso, dopo essere precipitato da circa quattro metri di altezza. La causa è stata una distrazione durante le operazioni di inventario nella piattaforma logistica di Ergon, l’azienda di distribuzione collegata a Despar. L’uomo, assunto con contratto in somministrazione, è stato soccorso immediatamente e trasportato in ospedale.

L'incidente si è verificato ieri, intorno a mezzogiorno. L'uomo è caduto dal cestello di un muletto ed è attualmente in condizioni critiche. Lo rendono noto i rappresentanti sindacali provinciali di Nidil Cgil, Filcams Cgil e Cgil. "Avevamo più volte denunciato le precarie condizioni di sicurezza presenti nella struttura", si legge in una nota dei sindacati.

