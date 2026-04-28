Incidente nella notte a Calco | uomo soccorso in gravi condizioni

Nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 aprile, un incidente stradale si è verificato a Calco, coinvolgendo un uomo rimasto gravemente ferito. L’incidente si è verificato intorno alla mezzanotte e sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Incidente stradale a Calco con un uomo rimasto ferito in modo grave. Il sinistro è avvenuto intorno alla mezzanotte tra lunedì 27 e martedì 28 aprile. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. Un'auto condotta da un uomo di 72 anni sarebbe uscita di strada andando a.🔗 Leggi su Leccotoday.it The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Colto da malore ad Aizurro: uomo soccorso in gravi condizioni Incidente a Torino, uomo investito da un tram: è in gravi condizioniUn uomo di 79 anni è stato investito da un tram a Torino nella serata di mercoledì 15 aprile. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Schianto nella notte in via Pra’: muore motociclista di 47 anni; Incidente nella notte ad Alzate Brianza: tre ambulanze e vigili del fuoco in soccorso; Incidente mortale a Fiumicino, pedone investito e ucciso nella notte. Tre persone all'ospedale; Incidenti nella notte a Quartu e a Quartucciu: due feriti in gravi condizioni - L'Unione Sarda.it. Incidente nella notte in autostrada: auto vola fuori dalla carreggiata, due feritiCAMPEGINE (Reggio Emilia) – Grave incidente nella notte nella corsia Sud dell’A1, all’altezza di Campegine. Poco prima delle 2 un’auto con a bordo due uomini è finita fuori strada, terminando la sua c ... reggionline.com Cadoneghe, violento scontro nella notte tra auto e un camion: muore 50enneI Vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il conducente della vettura rimasto incastrato tra le lamiere. Nonostante i soccorsi l'uomo è deceduto ... rainews.it “In famiglia non crediamo all’omicidio, per noi non sono state uccise, è stato un incidente”. Lo ha detto la zia di Gianni Di Vita (madre di Laura Di Vita) rispondendo stasera alle domande dei giornalisti mentre usciva dalla Questura di Campobasso. La donna è - facebook.com facebook Valentina morta in un incidente, un anno dopo il paese la ricorda nel giorno del suo 18esimo x.com