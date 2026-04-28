Incidente nella notte a Calco | uomo soccorso in gravi condizioni

Da leccotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 aprile, un incidente stradale si è verificato a Calco, coinvolgendo un uomo rimasto gravemente ferito. L’incidente si è verificato intorno alla mezzanotte e sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Incidente stradale a Calco con un uomo rimasto ferito in modo grave. Il sinistro è avvenuto intorno alla mezzanotte tra lunedì 27 e martedì 28 aprile. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. Un'auto condotta da un uomo di 72 anni sarebbe uscita di strada andando a.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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