Incidente a Torino uomo investito da un tram | è in gravi condizioni

Nella serata di mercoledì 15 aprile, a Torino, un uomo di 79 anni è stato investito da un tram intorno alle 21. Le autorità sono intervenute sul luogo dell’incidente per i rilievi e le operazioni di soccorso. Attualmente, l’uomo si trova in gravi condizioni all’ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Un uomo di 79 anni è stato investito da un tram a Torino nella serata di mercoledì 15 aprile. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 21.30 l’uomo si trovava lungo i binari di corso Svizzera, vicino all’ospedale Amedeo di Savoia. L’autista del tram della linea 3 ha fermato la corsa e.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Investito da un muletto nel centro agro-alimentare a Grugliasco, ambulante di Torino è in condizioni gravi in ospedaleUn ambulante marocchino di 39 anni, titolare con la moglie di un banco di frutta e verdura al mercato di Porta Palazzo a Torino, comune in cui abita,... Terribile incidente a Rivoli: uomo in bici investito da un camion, è in condizioni criticheUn terribile incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, all'incrocio tra corso IV Novembre e via Simioli a... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Investito da un’auto in retromarcia, morto un 80enne alla Crocetta; Terribile incidente stradale a Torino Crocetta: auto in manovra investe un pedone, morto lo storico commercialista Giancarlo Tuseo; Torino, investito da un tram in corso Svizzera: 46enne grave; Torino, muore 82enne investito in via Colombo da un'auto in retromarcia: tornava a casa con le borse della spesa. Terribile incidente a Torino Mirafiori Sud: investita da veicolo pirata, morta Letteria Lo SurdoLetteria Lo Surdo di 84 anni è morta mentre attraversava corso Unione Sovietica all'altezza dell'incrocio con via Bordighera a Torino all'ora di pranzo di oggi, martedì 14 aprile 2026. A travolgerla s ... torinotoday.it Torino, investito da un tram in corso Svizzera: 46enne graveL’uomo è stato travolto da un convoglio della linea 3 vicino all’Ospedale Amedeo di Savoia. Estratto dai vigili del fuoco, è stato trasportato in condizioni ... torino.repubblica.it Caldarola, pauroso incidente stradale sulla statale 77 var: l'auto si ribalta, morto un uomo. Chiusa la carreggiata in direzione mare - facebook.com facebook Montichiari: incidente sulla SP236, coinvolti un camion e due auto. Nessun ferito grave, ma il conducente del mezzo pesante positivo all’alcol (0,97 g/l). Strada riaperta alle 12:20. #lagodigarda #cronaca #incidenti x.com