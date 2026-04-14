Colto da malore ad Aizurro | uomo soccorso in gravi condizioni

Un uomo di 57 anni è stato colto da un malore mentre si trovava in via Cappelletta ad Aizurro, frazione di Airuno. I soccorritori intervenuti sul posto gli hanno prestato le prime cure e lo hanno trasferito in ospedale in condizioni gravi. L’intervento di emergenza si è svolto in tempi rapidi per cercare di stabilizzare l’uomo. La notizia è stata confermata dalle autorità locali.

Malore in strada ad Aizurro e intervento d'urgenza dei soccorsi. Un uomo di 57 anni è stato infatti trasferito in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un malore in via Cappelletta nella frazione collinare di Airuno. L'allarme è scattato in codice rosso, massima urgenza, alle.🔗 Leggi su Leccotoday.it Colto da malore sul Corso a Cava de' Tirreni: soccorso un uomoMomenti di apprensione, questa sera, su Corso Umberto I a Cava de' Tirreni, dove un uomo sarebbe stato colto da malore davanti al teatro “Siani... Colto da malore sul Monte Barro, uomo soccorso d'urgenza con l'elicotteroIntervento d'urgenza sul Monte Barro per soccorre un escursionista colto da malore.