Incidente nella Bassa nessun impatto tra i mezzi | la ricostruzione

Nella mattinata si è verificato un incidente lungo la strada verso la zona industriale Aussa Corno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche. Secondo quanto emerso, non ci sono stati contatti tra i veicoli coinvolti. Le autorità stanno ancora analizzando le cause dell’incidente e la dinamica esatta dell’accaduto.

Dopo il primo allarme lanciato nella mattinata, arrivano nuovi elementi sull’incidente mortale avvenuto lungo la direttrice verso la zona industriale Aussa Corno. La vittima è P.G., classe 1962, residente a Lestizza, deceduto in seguito a una caduta dal proprio scooter all’ingresso di una.🔗 Leggi su Udinetoday.it Incidente ferroviario in Spagna: la ricostruzione tecnica in 3D dello scontro tra i treni Notizie correlate Leggi anche: Tragico incidente nella Bassa: 71enne muore sul posto dopo essere stato investito Incidente lungo la Telesina, impatto tra due auto: un mortoTempo di lettura: < 1 minuto La SS 372 “Telesina” è temporaneamente interdetta al traffico, in direzione Caianello, all’altezza del km 12 a Baia e...