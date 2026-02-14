Tragico incidente nella Bassa | 71enne muore sul posto dopo essere stato investito

Un uomo di 71 anni ha perso la vita sul colpo dopo essere stato investito da un’auto nella Bassa veronese, a causa di un attraversamento improvviso. La vittima stava attraversando la strada quando è stata colpita, e il veicolo coinvolto non è riuscito a frenare in tempo. Un passante ha chiamato subito i soccorsi, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

L'incidente si è verificato a Roverchiara nella serata di venerdì. Non è bastato il tempestivo intervento del 118 a salvare la vita dell'uomo Un drammatico incidente stradale avvenuto nella Bassa veronese è costato la vita ad una persona nella serata di venerdì. Erano da poco passate le 19.30, quando il veicolo condotto da un 61enne italiano del posto, che percorreva la strada provincia 44 nel Comune di Roverchiara, ha investito un 71enne di origine straniera, a sua volta residente nella zona. Sul posto si è precipitato il personale del 118 con ambulanza ed automedica, ma per il pedone non c'è stato niente da fare ed è morto sul posto.🔗 Leggi su Veronasera.it

Una tragedia si è verificata questa mattina a Napoli, nella zona di Gianturco, dove un uomo di 49 anni è stato investito da un mezzo pesante e ha perso la vita.

A Terni, si registra una nuova tragedia stradale: Giacomo Bordacchini, 83 anni, è deceduto dopo più di venti giorni di ricovero all'ospedale Santa Maria.

Morti bianche. Incidente mortale nella bassa padovanaL’ultimo incidente mortale ieri nella bassa padovana. Un operaio bulgaro di 56 anni, con mansione di autista, è rimasto schiacciato fra due mezzi di trasporto, durante delle operazioni di ... quotidianosanita.it

Si chiamava Alfredo Loreti l'uomo di 48 anni deceduto in un tragico incidente sulla via Pontina a Roma facebook

#Spagna | il Ministro @Antonio_Tajani segue l'evoluzione del tragico incidente ferroviario avvenuto in #Andalusia nella serata di ieri. Al momento non risultano connazionali coinvolti ma le operazioni di identificazione delle vittime sono ancora in corso. Conso x.com