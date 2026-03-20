Incidente lungo la Telesina impatto tra due auto | un morto

Un incidente sulla SS 372 “Telesina” si è verificato nei pressi del km 12 a Baia e Latina, in provincia di Caserta. Due auto sono entrate in collisione e, a seguito dello scontro, una persona ha perso la vita. La strada è stata chiusa temporaneamente in direzione Caianello, creando disagi alla viabilità locale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Tempo di lettura: < 1 minuto La SS 372 “Telesina” è temporaneamente interdetta al traffico, in direzione Caianello, all’altezza del km 12 a Baia e Latina in provincia di Caserta, a causa di un incidente. Nel sinistro – sulle cui cause sono in corso accertamenti – sono rimasti coinvolti due veicoli ed una persona è deceduta. Sul posto sono intervenute le squadre del 118, Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incidente lungo la Telesina, impatto tra due auto: un morto Articoli correlati Incidente tra due auto lungo la Pedemontana: tre persone incastrate tra le lamiereNotte di Tensione sulla Pedemontana: L’Estrarre di Vite dalle Lamiere e il Bilancio di un Venerdì Nero La serata di venerdì 6 febbraio si è conclusa... Leggi anche: Una precedenza 'saltata' e l'impatto frontale: incidente tra due auto all'incrocio