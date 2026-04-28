Incidente mortale Assolto dopo quasi 9 anni

Dopo quasi nove anni di attesa, un automobilista di 43 anni di Capannori è stato assolto ieri dal giudice Antonella Frizilio in un procedimento legale relativo a un incidente mortale. La sentenza ha riconosciuto che il fatto non costituisce reato, chiudendo così un lungo iter giudiziario iniziato con le accuse legate all’incidente. La decisione mette fine a un procedimento che aveva coinvolto il conducente per diversi anni.

Quasi nove anni di attesa per arrivare a una sentenza di assoluzione. E’ quella pronunciata ieri dal giudice Antonella Frizilio che ha assolto “perché il fatto non costituisce reato“ un automobilista capannorese di 43 anni. L’uomo era finito sotto indagine con l’accusa di omicidio colposo per l’ incidente stradale costato la vita il 4 agosto 2017 a Francesco Brega, agricoltore 64enne di Montecarlo. Per il giudice, dunque, la condotta dell’automobilista, difeso dall’avvocato Ilenia Vettori (nella foto) non fu negligente. La tragedia avvenne di notte in un tratto buio di via di Montecarlo vicino alla Fattoria del Buonamico. L’uomo al volante della sua Ford Fiesta non vide il pedone che camminava sul margine destro della carreggiata e lo investì, scaraventandolo in un fosso.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente mortale. Assolto dopo quasi 9 anni 10 British Criminals Who Escaped Justice Notizie correlate Accusato di aver ucciso un 14enne: assolto dopo quasi 30 anniAssolto, per non avere commesso il fatto, Andrea Andolfi, detto "o' minorenne", dall'accusa di avere trucidato il ragazzino di 14 anni, Giovanni... Incidente mortale a Nettuno: muore un uomo di 70 anni dopo uno scontro frontaleUn grave incidente stradale ha sconvolto la comunità di Nettuno nella serata di ieri. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Incidente mortale. Assolto dopo quasi 9 anni; Operaio morì nella sua azienda, imprenditore assolto dopo 15 anni; Moglie e figli nello stato di famiglia per il reddito di cittadina, ma loro vivono in Africa: assolto dalla truffa; L'AQUILA: NON GUIDAVA LUI L'AUTO, ASSOLTO DALL'AVER CAUSATO LO SCHIANTO E DALL'OMESSO SOCCORSO. Operaio morì nella sua azienda, imprenditore assolto dopo 15 annilegali (determinante quella di Bernardino Aldi, radiologo forense e medico legale nominato dalla difesa di Pacelli), che la frattura del cranio riportata dal lavoratore era compatibile con una caduta ... ansa.it Hyundai sospende le vendite di Palisade 2026 dopo incidente mortaleHyundai Motor Company ha annunciato lo stop temporaneo alle vendite di alcuni suv Hyundai Palisade negli Stati Uniti e in Canada, avviando al tempo stesso una campagna di richiamo dopo un incidente ... ansa.it Dramma nel pomeriggio. Il motociclista è deceduto dopo l’impatto con il mezzo agricolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile https://www.lacnews24.it/cronaca/incidente-mortale-nel-vibo - facebook.com facebook Incidente mortale con il rasaerba. Deceduto un 72enne x.com