Incidente investiti pedoni | padre e figlio di 1 anno in ospedale

Oggi nel primo pomeriggio a Muggiò si è verificato un incidente in viale Rimembranza, poco dopo le 17. Un'auto ha investito un uomo e il suo bambino di un anno mentre attraversavano la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno portato i due in ospedale. La dinamica dell'incidente e le condizioni dei feriti sono al momento ancora oggetto di indagine.

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, 28 aprile, a Muggiò. Poco dopo le 17, padre e figlio di 1 anno sono stati investiti mentre attraversavano la strada in viale Rimembranza. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente. La situazione è sembrata subito molto preoccupante coi presenti che.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Investiti da ubriaco. Muore il figlio di 33 anni feriti il padre e lo zio Scontro auto-moto: padre e figlio di 6 anni in ospedaleIncidente stradale in via Casaregis all'intersezione con via Pareto, l'uomo è stato portato in codice rosso al San Martino, il piccolo al Gaslini in... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Incidente mortale a Fiumicino, pedone investito e ucciso nella notte. Tre persone all'ospedale. Diciottenne perde il controllo dell'auto e investe due pedoni, sono gravi: il momento dell'impattoUno scontro violento si è verificato oggi, 22 aprile, in via di Boccea, a Roma: un automobilista 18enne ha perso il controllo della Smart sulla quale viaggiava e travolto ... leggo.it Auto investe pedoni in corso Garibaldi a Napoli: due mortiUn tragico incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, domenica 22 marzo, in pieno centro a Napoli. Il bilancio, da quanto si apprende, è grave e drammatico: due persone sono morte. fanpage.it