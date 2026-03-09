Scontro auto-moto | padre e figlio di 6 anni in ospedale

Un incidente stradale si è verificato lunedì 9 marzo alle 17 in via Casaregis, all’intersezione con via Pareto, a Genova. Un’auto e uno scooter sono entrati in collisione, coinvolgendo un padre e suo figlio di sei anni. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

Incidente stradale in via Casaregis all'intersezione con via Pareto, l'uomo è stato portato in codice rosso al San Martino, il piccolo al Gaslini in codice giallo Incidente stradale in via Casaregis all'intersezione con via Pareto, alla Foce. Intorno alle ore 17 di lunedì 9 marzo 2026, lo scontro tra un'automobile e uno scooter per cause in via di accertamento. Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 1 e le ambulanze 3-274 della Croce Bianca Genovese e una della Squadra Emergenze. Ad avere la peggio sono state le due persone a bordo dello scooter: un uomo di 40 anni e il figlio di 6, finiti rovinosamente sull'asfalto dopo l'urto con la vettura. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Articoli correlati Scontro auto-moto, centauro finisce in ospedaleIncidente sulle strade di Struppa, dove un'auto e una moto si sono scontrate per motivi da chiarire. Scontro tra auto e moto: biker in ospedaleMomenti di paura nel pomeriggio di ieri, sabato 7 marzo, quando intorno alle 16 un motociclista 59enne è rimasto coinvolto in un brutto incidente a... MAI SOTTOVALUTARE IL CUORE DI UN CAMPIONE! PECCO BAGNAIA passa dal BSMT! Altri aggiornamenti su Scontro auto Temi più discussi: Tragedia in scooter. Muore a 31anni cuoco e tifoso; Incidente frontale tra auto e furgone, coinvolta una famiglia; Tragico scontro auto-moto. Muore a diciannove anni. Tremezzina in lacrime; Tragedia ad Andria, scontro auto-moto all’incrocio in via Barletta: 31enne muore in ospedale. Scontro auto-moto: padre e figlio di 6 anni in ospedaleIncidente stradale in via Casaregis all'intersezione con via Pareto, l'uomo è stato portato in codice rosso al San Martino, il piccolo al Gaslini in codice giallo ... genovatoday.it Scontro auto scooter alla Foce: feriti padre e figlio di 6 anniIncidente nel pomeriggio in via Casaregis tra un’auto e uno scooter. Feriti un uomo e il figlio di 6 anni: il bambino al Gaslini in codice giallo, il padre al ... ilsecoloxix.it Incidente nel by pass del Galluzzo: tre feriti nello scontro tra auto nella galleria Poggio Secco - facebook.com facebook Scontro auto-moto, 31enne muore dopo un giorno x.com