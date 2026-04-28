Incidente in strada paura per un 15enne in scooter

Questa mattina a Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un ragazzo di 15 anni in sella a uno scooter. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza al giovane ferito. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo ad altri coinvolti o danni a terzi.

Momenti di grande apprensione questa mattina, a Monte San Giovanni Campano in provincia di Frosinone. In località Fontana Canale, lungo la strada provinciale 64, un ragazzo di 15 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era in sella al suo scooter.La dinamica dello scontroPer.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

INCIDENTE SPAVENTOSO TRA MOTO E TAXI A MILANO: MORTI DUE VENTENNI

Notizie correlate

Lazzate, incidente tra auto e scooter, 15enne in ospedaleChiunque si trovi a passeggiare per le strade delle principali città della Toscana o di… Dal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito,...

Incidente auto scooter: due persone in ospedale e strada chiusaIncidente stradale a Brugherio: scontro tra un’auto e uno scooter e la strada viene chiusa per una grossa perdita di olio sull’asfalto.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: paura su via Adriatica; Paura a Ramiola, auto fuori strada con due bambini a bordo; Camionista perde il controllo del suo 'bisonte' e finisce fuori strada: paura sulla Cervese; Cervaro, Perde il controllo dell'auto e va fuori strada: paura per una donna.

Incidente sull’Ofantina: bovini sulla strada, feriti e auto distrutteMomenti di grande paura si sono vissuti nella serata di ieri lungo la strada Ofantina, dove un grave incidente ha coinvolto più veicoli e un gruppo di bovini finiti improvvisamente sulla carreggiata. irpiniaoggi.it

Capriolo in strada, moto cade in via Argini: ferito un 51enne, è intervenuto anche l'elisoccorsoPaura questa mattina in strada Argini, in località La Palazzina. Alle 7,45 circa un incidente ha visto coinvolti una moto e un capriolo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, forze dell'ordine e il ... gazzettadiparma.it

Un grave incidente stradale, mortale, si è verificato oggi in via Cotogni, nel territorio della frazione di Aspra. A perdere la vita un uomo di 40 anni, di Casteldaccia, Salvatore Canale, che pare abbia avuto un malore e si sia scontrato frontalmnete, mentre era a b - facebook.com facebook

Per l'uomo investito, un 69enne, non c'è stato purtroppo nulla da fare #CasteldAiano #Bologna #incidente #piratastrada #RadioBruno #28aprile x.com