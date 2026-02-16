Scontro tra due camion e tre auto in A1 nell’Aretino | sette feriti due sono gravi Coda di 8 chilometri

Un incidente tra due camion e tre auto sull’autostrada A1 in provincia di Arezzo ha causato sette persone ferite, due delle quali in condizioni gravi. La collisione ha provocato una lunga coda di otto chilometri, bloccando il traffico nella direzione Firenze. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, creando disagi agli automobilisti in transito.

Arezzo, 16 febbraio 2026 – Sette feriti, di cui due in codice rosso: è il bilancio di un incidente verificatosi nel tardo pomeriggio in A1, tra Arezzo e Valdarno in carreggiata nord. Nello scontro, spiega Autostrade per l'Italia sul proprio sito, sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti e tre auto: il traffico nel tratto è bloccato e si sono formati 8 chilometri di coda. Dei feriti, secondo quanto appreso, i due più gravi sono stati inviati all'ospedale fiorentino di Careggi. Ci sono poi tre codici gialli e due verdi, destinati all'ospedale della Gruccia a Montevarchi. Sul posto sono presenti personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia stradale, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

