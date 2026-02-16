Scontro tra due camion e tre auto in A1 nell’Aretino | sette feriti due sono gravi Coda di 10 chilometri
Un incidente tra due camion e tre auto sull’autostrada A1 in provincia di Arezzo ha provocato sette feriti, con due in condizioni gravi, a causa di un tamponamento improvviso. La collisione ha causato una lunga coda di dieci chilometri che blocca il traffico nella zona. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio, causando disagi ai numerosi automobilisti che viaggiavano verso nord.
Arezzo, 16 febbraio 2026 – Sette feriti, di cui due in codice rosso: è il bilancio di un incidente verificatosi nel tardo pomeriggio in A1, tra Arezzo e Valdarno in carreggiata nord. Nello scontro, spiega Autostrade per l'Italia sul proprio sito, sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti e tre auto: il traffico nel tratto è bloccato e si sono formati 10 chilometri di coda. Dei feriti, secondo quanto appreso, i due più gravi sono stati inviati all'ospedale fiorentino di Careggi. Ci sono poi tre codici gialli e due verdi, destinati all'ospedale della Gruccia a Montevarchi. Sul posto sono presenti personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia stradale, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
