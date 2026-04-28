Incidente alle porte di Milano schianto tra una moto e un suv | grave un uomo sbalzato di otto metri

Un incidente si è verificato alle porte di Milano coinvolgendo una moto e un SUV. Secondo quanto riferito, l’impatto frontale è stato violento, causando a una persona di essere sbalzata di circa otto metri e a finire sull’asfalto. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale in codice rosso. Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

L’impatto frontale e devastante, poi il volo sull’asfalto. Infine le sirene dei soccorritori e la corsa in ospedale in codice rosso.È stato ricoverato in gravi condizioni al Niguarda il motociclista di 56 anni che nella mattinata di martedì 28 aprile è rimasto gravemente ferito in un incidente.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Incidente alle porte di Milano, schianto tra un'auto e una moto: grave 25enneUn motociclista di 25 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente con un’automobile in via Milano a Vittuone nella serata di lunedì 13 aprile. Leggi anche: Incidente a Milano, schianto tra un'auto e una moto: grave un centauro Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incidente alle porte di Milano, schianto fra tre camion e un’auto; Incidente alle porte di Roma: traffico in tilt sulla via Pontina; Incidente alle porte di Lavello: 3 persone trasportate all'ospedale di Melfi. Carabinieri, polizia locale, 118 e volontari Anpas sul posto; Roma, incidente a Fiumicino con un morto, tre feriti e tre auto coinvolte: la vittima era in mezzo alla strada. Incidente alle porte di Milano, schianto tra una moto e un suv: grave un uomo (sbalzato di otto metri)È successo sulla SP 197 a Cassinetta di Lugagnano (hinterland ovest di Milano) nella mattinata di martedì 28 aprile ... milanotoday.it Incidente alle porte di Milano, schianto fra tre camion e un’autoÈ successo sulla Vigevanese a Gaggiano nella mattinata di lunedì 20 aprile. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la Locale ... milanotoday.it Nonantola, scontro tra due auto a Via Larga: feriti sei ragazzi Una delle macchine è finita nel fossato in seguito all'incidente... facebook Scrivi Palestina, leggi Ucraina: per Canva incidente diplomatico sfiorato x.com