Incidente alle porte di Milano schianto tra un' auto e una moto | grave 25enne
Nella serata di lunedì 13 aprile, un incidente si è verificato in via Milano a Vittuone, coinvolgendo un'auto e una moto. Un motociclista di 25 anni è rimasto gravemente ferito nell'impatto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dello scontro.
Un motociclista di 25 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente con un’automobile in via Milano a Vittuone nella serata di lunedì 13 aprile. Le sue condizioni sono delicate: è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda.L’incidenteTutto è successo poco dopo le 22 in.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Incidente a Milano, l'inchiesta sullo schianto del suv - 1mattina News 19/11/2025
Un grave incidente stradale si è verificato ieri a Santa Lucia di Serino. Un ragazzo di 19 anni, originario di Serino, è attualmente ricoverato presso l’ospedale Moscati, dove si trova in terapia intensiva post operatoria, dopo aver perso il controllo della sua m - facebook.com facebook
#Incidente sul #lavoro in un deposito di auto a Baggiovara: #morto un #operaio di 54 anni x.com