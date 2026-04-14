Incidente alle porte di Milano schianto tra un' auto e una moto | grave 25enne

Da milanotoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di lunedì 13 aprile, un incidente si è verificato in via Milano a Vittuone, coinvolgendo un'auto e una moto. Un motociclista di 25 anni è rimasto gravemente ferito nell'impatto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dello scontro.

Un motociclista di 25 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente con un’automobile in via Milano a Vittuone nella serata di lunedì 13 aprile. Le sue condizioni sono delicate: è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda.L’incidenteTutto è successo poco dopo le 22 in.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Incidente a Milano, schianto tra un'auto e una moto: grave un centauro

Leggi anche: Incidente a Milano, schianto tra una moto e un bus: grave un 24enne

Incidente a Milano, l'inchiesta sullo schianto del suv - 1mattina News 19/11/2025

Video Incidente a Milano, l'inchiesta sullo schianto del suv - 1mattina News 19/11/2025

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.