Incidente alle porte di Milano schianto tra un' auto e una moto | grave 25enne

Nella serata di lunedì 13 aprile, un incidente si è verificato in via Milano a Vittuone, coinvolgendo un'auto e una moto. Un motociclista di 25 anni è rimasto gravemente ferito nell'impatto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dello scontro.