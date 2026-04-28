Bari | incidente in tangenziale chilometri di coda per ore Scontro tir-furgone

Un incidente si è verificato questa mattina sulla tangenziale di Bari, coinvolgendo un tir e un furgone. La collisione ha causato blocchi prolungati al traffico, con code che si sono estese per diversi chilometri e hanno coinvolto le corsie principali. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

“Disapprovo quello che dici ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo.” (Evelyn Beatrice Hall, saggio su Voltaire) Madre e figlia avvelenate da ricina: domani a Bari l’analisi dei vetrini istologici Un mese di proroga per depositare le relazioni sulle autopsie Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bari: incidente in tangenziale, chilometri di coda per ore Scontro tir-furgone Notizie correlate Leggi anche: Incidente provoca coda di 5 chilometri in tangenziale a Milano Incidente in tangenziale a Milano: traffico in tilt e coda di tre chilometriUn incidente tra due auto sulla Tangenziale Ovest di Milano (A50) ha provocato una lunga coda di oltre tre chilometri nella mattinata di lunedì. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incidente sulla tangenziale di Bari, scontro tra due mezzi pesanti: circolazione in tilt | Il video; Si ribalta con l'auto: morto un uomo ad Altamura; Gigantesco incidente in tangenziale a Collegno: maxi-tamponamento a catena tra dieci auto, circolazione paralizzata; Autostrada A14, chiusa la stazione di Lanciano per lavori di ripristino dopo un incidente. Bari, tir sfonda il guardrail e travolge tre auto sulla SS16: traffico in tiltViolento impatto nei pressi dello svincolo per Carbonara: coinvolte più auto, strada bloccata. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine ... lagazzettadelmezzogiorno.it Bari, grave incidente sulla Statale 16: tir perde il controllo e travolge auto, tre feritiBARI - Grave incidente nel pomeriggio lungo la Strada Statale 16 Adriatica, nei pressi di Bari, dove un mezzo pesante diretto verso Brindisi ha perso il controllo sfondando la barriera in cemento e in ... giornaledipuglia.com Secondo incidente della giornata Questa volta sulla SS 96 poco prima dell'innesto con la SS16 a Bari. Tre veicoli coinvolti e si stanno formando lunghe code - facebook.com facebook Gaza, l'appello dei medici del Policlinico di Bari: «Liberare il pediatra palestinese Hussam Abu Safiya» x.com