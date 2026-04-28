Bari | incidente in tangenziale chilometri di coda per ore Scontro tir-furgone

Da noinotizie.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato questa mattina sulla tangenziale di Bari, coinvolgendo un tir e un furgone. La collisione ha causato blocchi prolungati al traffico, con code che si sono estese per diversi chilometri e hanno coinvolto le corsie principali. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

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