Una voragine si è aperta domenica mattina in viale dei Colli Portuensi, nel territorio del Municipio XII di Roma. Il presidente del Municipio ha annunciato che i lavori di riparazione sono stati avviati e proseguiranno nelle prossime ore. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere gli interventi di messa in sicurezza e ripristino. Nessuno è rimasto ferito durante l’evento.

Una voragine si è aperta domenica mattina in viale dei Colli Portuensi, nel territorio del Municipio XII di Roma. Questo evento ha immediatamente richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale, che hanno provveduto a disporre la chiusura della carreggiata per garantire la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni. Sul fondo della voragine era presente acqua, il che ha complicato ulteriormente la situazione. Interventi di Acea e monitoraggio della situazione. Oggi, Acea ha avviato le operazioni di cantierizzazione dell’area. “Sono in corso le video ispezioni e le prime lavorazioni – ha spiegato il presidente del Municipio Roma XII, Elio Tomassetti -. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: voragine ai Colli Portuensi, presidente Municipio XII “al via riparazione”

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Chiuso un tratto di viale dei Colli Portuensi con modifiche al TPL e possibili rallentamenti nel quadrante. Deviazioni per #Linea31 #Linea33 #Linea33Sc #Linea180F #LineaM04. Disattivate 8 fermate x.com

Colli Portuensi: strada chiusa dopo la voragine, come cambierà la viabilità - facebook.com facebook