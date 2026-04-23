si ribalta con il trattore e muore schiacciato ad arezzo

Un uomo è morto oggi pomeriggio in un incidente agricolo avvenuto in località Castelsecco, alle porte di Arezzo. Intorno alle 19, il trattore che stava utilizzando si è ribaltato, causando la sua morte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La dinamica dell’incidente è oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

AREZZO – Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi (23 aprile), intorno alle 19, in località Castelsecco, alle porte di Arezzo, dove un uomo ha perso la vita in un drammatico incidente agricolo. La vittima stava effettuando alcuni lavori di giardinaggio a bordo di un trattorino rasaerba all’interno di un terreno privato, caratterizzato da una morfologia impervia. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il mezzo si sarebbe improvvisamente ribaltato durante le operazioni di sfalcio, schiacciando l’uomo e non lasciandogli scampo. L’allarme è scattato immediatamente, con la centrale operativa dell’emergenza sanitaria che ha inviato sul posto i soccorsi in codice rosso.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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