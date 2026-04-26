Indagine su Rocchi il designatore degli arbitri si autososospende dall' incarico indagato anche supervisore Var Gervasoni

Il designatore degli arbitri di Serie A e Serie B ha annunciato di aver deciso di autosospendersi dal proprio incarico, in seguito a un’indagine in corso. Contestualmente, anche il supervisionatore Var è stato coinvolto nell’indagine. La decisione è arrivata pochi giorni dopo l’avvio delle verifiche da parte delle autorità competenti, che stanno esaminando alcuni aspetti relativi alle attività delle figure coinvolte.

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