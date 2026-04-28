INCHIESTA Pt1 Laviano bomba sugli atti di Imbriaco | tutto nullo? Ombre sulle scelte dell’ex sindaco

A Laviano torna al centro dell’attenzione un’inchiesta riguardante l’ex sindaco e la validità degli atti amministrativi da lui approvati. Le indagini si concentrano su una serie di decisioni prese durante il suo mandato, con sospetti che alcuni di questi atti possano essere nulli o viziati. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli abitanti e le forze dell’ordine, mentre le verifiche continuano a chiarire la validità delle azioni amministrative contestate.

Tempo di lettura: < 1 minuto A Laviano si riapre una delle vicende più controverse degli ultimi anni. Il Commissario straordinario ha avviato un procedimento per accertare la nullità degli atti legati al “ Villaggio Antistress ”, un progetto simbolo della precedente amministrazione guidata dall’ ex sindaco Oscar Imbriaco, già finito sotto i riflettori per l’inchiesta sul Superbonus. Secondo quanto emerge dagli atti ufficiali, l’impianto amministrativo costruito nel 2021 potrebbe essere viziato alla radice. La delibera di Giunta che avrebbe dato il via all’operazione non sarebbe stata un semplice atto di indirizzo, ma avrebbe inciso su scelte strategiche e patrimoniali che, per legge, sarebbero spettate al Consiglio comunale.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - INCHIESTA Pt.1/ Laviano, bomba sugli atti di Imbriaco: tutto nullo? Ombre sulle scelte dell’ex sindaco

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