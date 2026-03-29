Perché Ilaria Salis è citata negli atti dell' inchiesta tedesca sul gruppo eversivo di estrema sinistra Hammerbande

Sabato, la polizia ha individuato e fermato in un hotel di Roma una donna coinvolta nell'inchiesta tedesca sul gruppo eversivo di estrema sinistra «Hammerbande». La donna, identificata come Ilaria Salis, era stata segnalata tramite una nota di rintraccio. La sua posizione è ora oggetto di approfondimenti da parte delle autorità italiane, che stanno verificando i suoi rapporti con il gruppo.

Il suo nome è negli atti dell’inchiesta tedesca sul gruppo eversivo di estrema sinistra «Hammerbande», insieme con quello di altri?italiani per i quali in nessun caso, fino a oggi, è scattata l’estradizione in Germania. Anche in considerazione del fatto che, come invece è accaduto per altri soggetti arrestati all’estero, Berlino ha scelto in alcuni casi di accogliere la richiesta di estradizione dei giudici ungheresi. L’europarlamentare Ilaria Salis è citata nell’inchiesta sull’aggressione a tre esponenti di movimenti neonazisti a Budapest all’inizio di febbraio 2023 durante la cosiddetta Giornata dell’Onore, che ogni anno richiama organizzazioni naziste e di estrema destra da tutta Europa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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