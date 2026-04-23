Laviano bufera sul Villaggio Antistress | appalti azzerati e atti alla Corte dei Conti

Il Commissario Straordinario del Comune di Laviano, Roberto Amantea, ha azzerato anni di gestione del cosiddetto "Villaggio Antistress" e i progetti legati alla comunità energetica attraverso la dichiarazione di nullità assoluta degli atti e dei contratti stipulati tra il 2021 e il 2022 dalla.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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