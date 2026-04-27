Rocchi potrebbe non presentarsi in Procura il calcio ha deciso di screditare l’inchiesta

Da ilnapolista.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rocchi potrebbe non presentarsi in Procura, mentre la classe arbitrale sembra opporsi all'inchiesta della giustizia italiana. La decisione di resistere alle richieste delle autorità ha attirato l’attenzione, richiamando alcune analogie con la scena del film di Nanni Moretti dedicato a Silvio Berlusconi. La situazione ha suscitato discussioni sul ruolo e le reazioni delle istituzioni coinvolte.

La classe arbitrale ha deciso di fare resistenza alla giustizia italiana. Sul modello del film “Il Caimano” di Nanni Moretti a proposito di Silvio Berlusconi. Il Corriere dello Sport scrive che Rocchi giovedì prossimo potrebbe non presentarsi alla Procura di Milano. Così come il supervisore Var Gervasoni. Definiscono l’inchiesta anomala. L’arroganza del sistema calcio è ormai arrivata a livelli inimmaginabili. Il tentativo – evidente – è di screditare questa inchiesta. Scrive il Corriere dello Sport: Gianluca Rocchi potrebbe non presentarsi giovedì prossimo negli uffici della Procura di Milano per rispondere all’invito a comparire firmato dal pm titolare dell’inchiesta, Maurizio Ascione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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