Rocchi potrebbe non presentarsi in Procura il calcio ha deciso di screditare l’inchiesta

Rocchi potrebbe non presentarsi in Procura, mentre la classe arbitrale sembra opporsi all'inchiesta della giustizia italiana. La decisione di resistere alle richieste delle autorità ha attirato l’attenzione, richiamando alcune analogie con la scena del film di Nanni Moretti dedicato a Silvio Berlusconi. La situazione ha suscitato discussioni sul ruolo e le reazioni delle istituzioni coinvolte.

La classe arbitrale ha deciso di fare resistenza alla giustizia italiana. Sul modello del film “Il Caimano” di Nanni Moretti a proposito di Silvio Berlusconi. Il Corriere dello Sport scrive che Rocchi giovedì prossimo potrebbe non presentarsi alla Procura di Milano. Così come il supervisore Var Gervasoni. Definiscono l’inchiesta anomala. L’arroganza del sistema calcio è ormai arrivata a livelli inimmaginabili. Il tentativo – evidente – è di screditare questa inchiesta. Scrive il Corriere dello Sport: Gianluca Rocchi potrebbe non presentarsi giovedì prossimo negli uffici della Procura di Milano per rispondere all’invito a comparire firmato dal pm titolare dell’inchiesta, Maurizio Ascione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Rocchi potrebbe non presentarsi in Procura, il calcio ha deciso di screditare l’inchiesta Notizie correlate Leggi anche: Chivu: “Rammarico per il pareggio. Inchiesta Rocchi? Parlo di calcio” Leggi anche: Calcio, inchiesta sul designatore Rocchi: ipotesi frode sportiva Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La mossa a sorpresa di Rocchi: potrebbe saltare la Procura e non andare il 30 aprile a Milano; Calcio italiano: Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Rocchi, l'inchiesta parte da lontano: il fascicolo sul designatore degli arbitri aperto oltre un anno fa (prima del dossier dell'assistente); Rocchi, le accuse dei pm: designati arbitri graditi all'Inter. La mossa a sorpresa di Rocchi: potrebbe saltare la Procura e non andare il 30 aprile a MilanoL’ex designatore e il supervisore VAR Gervasoni potrebbero non presentarsi nel capoluogo lombardo. Il legale: Inchiesta anomala ... corrieredellosport.it Corriere dello Sport: Caso Rocchi, possibile assenza all’interrogatorio: difesa parla di inchiesta anomalaIl caso Rocchi entra in una fase delicata anche sul piano procedurale. Come riportato dal Corriere dello Sport nell’articolo firmato da Edmondo Pinna, il designatore arbitrale potrebbe non presentarsi ... ilovepalermocalcio.com Rocchi potrebbe non presentarsi in Procura, il calcio ha deciso di screditare l’inchiesta È evidente il tentativo di screditare l'inchiesta della Procura di Milano, modello Caimano di Nanni Moretti. Anche Gervasoni potrebbe non presentarsi (lo scrive il Corsport). - facebook.com facebook Domani il designatore ad interim post #Rocchi ma non solo. A stretto giro può arrivare anche il commissariamento AIA, “azione che potrebbe eseguire il presidente dimissionario #Gravina, a cui sono consentiti tutti quegli atti definiti 'indifferibili'” Via @Agenzi x.com