Arbitri nella bufera | il legale di Rocchi presto per dire se risponderemo o no al pm L

Il 30 aprile si svolgerà l'interrogatorio del designatore degli arbitri, che si è autosospeso ieri, davanti al pubblico ministero della procura di Milano. La procura sta conducendo un'inchiesta sugli arbitri e sta raccogliendo le prime testimonianze. Il legale di Rocchi ha dichiarato che non è ancora possibile sapere se il suo assistito risponderà alle domande del pm. La situazione resta al centro dell'attenzione pubblica e mediatica.

AGI - Il primo step dell' inchiesta sugli arbitri sarà il 30 aprile quando è fissato l'interrogatorio del designatore dei direttori di gara autosospesosi ieri Gianluca Rocchi davanti al pm della procura di Milano, Maurizio Ascione. "Dobbiamo ancora decidere se rispondere alle domande del pm o avvalerci della facoltà di non rispondere. Le contestazioni sono generiche, non si capisce molto", ha affermato l'avvocato Antonio D'Avirro a proposito della strategia difensiva che intenderà adottare. "Non sappiamo chi sono le persone che avrebbero concorso all'ipotesi di reato - ha aggiunto il penalista -. L'eventuale frode sportiva riguarderebbe una gara il cui risultato non è stato alterato, il rigore c'era".🔗 Leggi su Agi.it

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