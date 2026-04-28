Inchiesta arbitri il calcio italiano sul cornicione | il punto di Vaciago Sospetti tempistiche sospette e un sistema che rischia di crollare oltre le accuse

Un’indagine riguardante gli arbitri e la gestione del calcio italiano sta attirando l’attenzione. Le autorità di Milano stanno conducendo un’indagine che coinvolge anche aspetti politici e la FIGC, generando preoccupazioni sulla stabilità del sistema. Voci di sospetti e tempistiche incerte alimentano il timore di un possibile commissariamento. Un commento di Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, analizza la delicata situazione che rischia di mettere a dura prova le fondamenta del calcio nazionale.

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