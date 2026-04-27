La Procura di Milano ha ampliato le indagini riguardanti un'inchiesta sugli arbitri, coinvolgendo diverse partite tra Serie A, B e Coppa Italia. Oltre a un arbitro già sotto inchiesta, sono emersi nuovi indagati nel procedimento. Le indagini si concentrano su presunte irregolarità e anomalie nel sistema arbitrale, con approfondimenti in corso su più episodi e figure coinvolte.

Il calcio italiano ripiomba nel caos. L’inchiesta sugli arbitri condotta dalla Procura di Milano si allarga e coinvolge un numero crescente di partite e protagonisti, alimentando dubbi e tensioni sull’intero sistema. Al centro dell’indagine restail designatore di Serie A e B Gianluca Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva in relazione ad alcuni episodi della stagione 202425. Secondo l’accusa, avrebbe esercitato pressioni su alcuni direttori di gara e favorito designazioni gradite all’Inter. Nelle scorse ore gli è stato notificato un avviso di garanzia. Ma la novità più rilevante è l’estensione dell’inchiesta. Il pubblico ministero Maurizio Ascione sta approfondendo ulteriori partite e il possibile coinvolgimento di altri arbitri e ufficiali VAR, allargando il perimetro delle verifiche a più livelli del mondo arbitrale.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Inchiesta arbitri, il caso si allarga: nuovi indagati e ombre sul sistema

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