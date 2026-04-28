Il dibattito tra le autorità sportive e il governo si accende ulteriormente con le dichiarazioni di Gravina, che critica il possibile commissariamento della federazione, ritenendolo una violazione dell’autonomia. La tensione si acuisce in un momento caratterizzato da tensioni sugli arbitri, mentre le parti coinvolte si scambiano accuse e risposte che alimentano il confronto pubblico tra il mondo del calcio e le istituzioni politiche.

Ormai è scontro di potere. Sulla questione del commissariamento – anche e soprattutto dopo il caos sugli arbitri – continua il braccio di ferro tra il mondo del calcio e la politica, arricchito da continui botta e risposta che non risparmiano anche affondi diretti. Dopo il lungo post su X diffuso sabato scorso dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi che aveva chiamato esplicitamente in causa il Coni facendo pensare ad un nuovo invito a commissariare, il presidente dimissionario, Gabriele Gravina, al termine di un consiglio federale (con all’ordine del giorno gli eventuali ripescaggi) che inevitabilmente si è soffermato sulle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il mondo arbitrale dopo l’inchiesta avviata dalla Procura di Milano, si è espresso senza mezzi termini sull’eventualità di ingerenza politica nella gestione federale.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inchiesta arbitri, Gravina contro il commissariamento della Figc: “Viola il principio di autonomia”

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