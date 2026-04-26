Inchiesta arbitri ipotesi commissariamento Figc | cosa può succedere

Un'inchiesta che coinvolge gli arbitri del calcio italiano sta facendo salire la tensione nel mondo dello sport. Le indagini hanno portato a ipotesi di un possibile commissariamento della Federazione, con rischi concreti per l'intera organizzazione. La situazione si sta evolvendo rapidamente, mentre le autorità competenti continuano le verifiche e le analisi dei fatti emersi. Restano da chiarire gli sviluppi futuri e le eventuali decisioni ufficiali.

(Adnkronos) – L'inchiesta arbitri travolge il calcio italiano, con possibili ripercussioni anche sulla Figc. Ma è possibile un commissariamento della Federcalcio relativamente alle indagini della Procura di Milano sul caso che riguarda il designatore Gianluca Rocchi? Sul tema è intervenuta anche la Lega, con una nota: "Il calcio italiano non è mai stato così in difficoltà, tra scandali e fallimenti sportivi in serie. Pur nel rispetto dell’autonomia dello sport e al di là delle inchieste delle ultime ore, è sempre più doveroso e necessario un commissariamento della Figc per ripartire da zero con pieno rinnovamento e figure nuove". Un...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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