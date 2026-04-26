Inchiesta arbitri Serie A Simonelli | Campionato regolare non basta un avviso di garanziaInchiesta Serve commissariamento FIGC

Un’indagine riguardante gli arbitri della Serie A ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di alcuni ufficiali di gara. In risposta, il presidente dell’associazione degli arbitri ha dichiarato che il campionato si è svolto regolarmente e che un semplice avviso di garanzia non è sufficiente per mettere in discussione l’intera competizione. La questione ha portato anche alla richiesta di un commissariamento della FIGC.

di Andrea Greco Inchiesta arbitri Serie A, Simonelli: «Campionato regolare, non basta un avviso di garanziaInchiesta». Le ultimissime. Il calcio italiano sta attraversando uno dei momenti più bui e complessi della sua storia recente. L’ avviso di garanzia che ha colpito Gianluca Rocchi, designatore della CAN di Serie A, ha innescato una reazione a catena che minaccia di travolgere l’intero sistema. A prendere la parola è stato Ezio Simonelli, Presidente della Lega Serie A. Ecco la nota ufficiale riportata da La Gazzetta dello Sport CASO ROCCHI – « A valle di quanto letto su tutti i media vorrei ricordare che, come in qualsiasi altra situazione, si tratta di accuse degli inquirenti e che è dovere di tutti ritenerle come tali in una normale dialettica democratica.🔗 Leggi su Internews24.com

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