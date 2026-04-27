L’ex arbitro De Meo e i codici pugno-carta-forbice di Rocchi Le accuse sulle bussate in sala Var | Così si falsava il campionato

L’ex arbitro Pasquale De Meo ha rivelato dettagli riguardo alle cosiddette “bussate” in sala Var, accuse già avanzate dall’ex guardalinee Domenico Rocca nei confronti dei vertici dell’Aia. Le sue dichiarazioni si aggiungono alle denunce su comportamenti discutibili durante le riunioni di revisione delle azioni di gioco, sostenendo che tali pratiche avrebbero potuto influenzare l’esito di alcuni incontri. Le indagini sulla gestione della sala Var proseguono senza sosta.

Oltre alle accuse dell’ ex guardalinee Domenico Rocca contro i vertici dell’Aia su quel che accadeva nella sala Var di Lissone, ci sono anche quelle dell’ex arbitro Pasquale De Meo che aggiunge dettagli alle famigerate “bussate”, durante le analisi delle azioni. In un’intervista all’Agi, De Meo descrive un sistema di segnali, una sorta di morra cinese applicata al calcio, con cui dalla vetrata si sarebbero comunicate indicazioni agli addetti al Var per modificare le decisioni considerate errate. Nel mirino finiscono ancora loro: il designatore auto-sospeso Gianluca Rocchi e il supervisore Var Andrea Gervasoni, già al centro dell’inchiesta della Procura di Milano per concorso in frode sportiva.🔗 Leggi su Open.online

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