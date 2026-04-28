Inchiesta arbitrale i dettagli sulla combine di Rocchi a ‘San Siro’ | ecco chi era presente

Sono emersi nuovi particolari sull’incontro svoltosi a ‘San Siro’, coinvolgendo un arbitro noto e alcuni partecipanti. Secondo quanto riferito, l’evento avrebbe avuto luogo recentemente, con la presenza di diverse persone. Le indagini stanno ancora verificando le circostanze e il ruolo di ciascun individuo coinvolto. La vicenda ha attirato l’attenzione degli inquirenti, che stanno analizzando le prove raccolte finora.

Nuovi sviluppi emergono sull'inchiesta legata a Gianluca Rocchi e all'intero mondo arbitrale italiano. Secondo quanto riportato da 'Calcio & Finanza', tra le persone coinvolte nell'accordo di 'San Siro' dello scorso 2 aprile 2025 per indirizzare alcune designazioni arbitrali ci sarebbero solo membri del mondo del fischietto. L'obiettivo dell'incontro allo stadio 'Giuseppe Meazza', secondo la Procura di Milano, era di combinare la designazione dell'arbitro Andrea Colombo, gradito all'Inter, in vista della trasferta nerazzurra a Bologna lo scorso 20 aprile 2025. Parallelamente, si sarebbe cercato di evitare la presenza del 'poco gradito' Daniele Doveri in partite delicate, tra cui una possibile finale di Coppa Italia e le ultime gare di campionato.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Inchiesta arbitrale, i dettagli sulla combine di Rocchi a ‘San Siro’: ecco chi era presente Notizie correlate Inchiesta arbitri, Rocchi e l’incontro a San Siro. Per gli inquirenti “si può capire chi c’era”(Adnkronos) – "Si può capire con chi parla" Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale indagato per frode sportiva dalla Procura di Milano, il 2... Indagine arbitri, ecco tra chi sarebbe avvenuta la combine pro Inter a San Sirodi Redazione JuventusNews24Indagine arbitri, ecco tra chi sarebbe avvenuta la combine pro Inter a San Siro. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Frode sportiva in serie A: Rocchi sotto inchiesta, arbitri e Var nella bufera; L’accusa a Rocchi: Riunioni segrete a San Siro per dare all’Inter gli arbitri preferiti; Inchiesta arbitri, 5 indagati: Inter estranea. Dino Tommasi designatore ad interim; L'inchiesta sugli arbitri: da Verona un esposto per la partita Inter-Hellas del 6 gennaio 2024. Con chi ha parlato Rocchi a San Siro? Le incognite sul vertice durante Milan-InterMilano, 28 apr. (Adnkronos) - Torna ad Assolombarda il Forum comunicazione, giunto alla sua XIX edizione: l'evento di punta per la comunicazione d'impresa e istituzionale in Italia, organizzato da Com ... ilfattoquotidiano.it Inchiesta sugli arbitri, 'da Rocchi combine a San Siro con dei colleghi'Testimonianze, intercettazioni e poi i filmati e gli audio acquisiti dalla sala Var di Lissone. Sono gli elementi investigativi principali dell'inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale, ... ansa.it Indagine arbitri, combine a San Siro per favore l'Inter Ecco tra chi sarebbe avvenuta - facebook.com facebook LIVE - Inchiesta arbitri, inquirenti sull'incontro di San Siro: "Si può capire chi era presente. Focus sul mondo arbitrale" x.com