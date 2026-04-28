Autocarro in fiamme sul raccordo Salerno-Avellino | arrivano i pompieri

Questa mattina alle 10, un autocarro ha preso fuoco sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, in direzione sud, nei pressi di Baronissi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuna altra vettura è stata coinvolta e non si segnalano feriti. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso.

Incendio di un autocarro questa mattina alle 10 sul raccordo autostradale Salerno Avellino in direzione sud all'altezza di Baronissi. Un Iveco Stralis, per cause da accertare, durante la marcia ha sviluppato fiamme probabilmente dal vano motore. I soccorsiIl conducente fortunatamente è riuscito.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Autocarro in fiamme sul raccordo autostradale Salerno-AvellinoIncendio di un’autocarro questa mattina alle 10:00 sul raccordo autostradale Salerno Avellino in direzione sud all’altezza di Baronissi. Autocompattatore di rifiuti a fuoco sul raccordo Salerno-Avellino: corrono i pompieriDisagi, questa mattina, lungo il raccordo Salerno-Avellino, dove un autocompattatore di rifiuti ha preso fuoco per cause in corso di accertamento... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Incendio domestico a Mugnano del Cardinale, tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco. Paura sul raccordo Salerno-Avellino: tir in fiamme all’altezza di Baronissi, traffico in tiltIncendio questa mattina sul raccordo Salerno-Avellino: un autocarro Iveco Stralis prende fuoco all'altezza di Baronissi. Intervengono i Vigili del Fuoco ... infocilento.it Incendio di un autocarro sul raccordo Salerno Avellino: illeso il conducenteIncendio di un'autocarro questa mattina alle 10:00 sul raccordo autostradale Salerno Avellino in direzione sud all'altezza di Baronissi. Un ... msn.com