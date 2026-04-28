Incendio nell’ex ospedale Santo Bambino a Catania intervento dei vigili del fuoco

Un incendio si è sviluppato all’interno dell’ex ospedale Santo Bambino nel quartiere Antico Corso di Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale, che hanno cercato di contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle cause dell’incendio o sui danni subiti dalla struttura.

I vigili del fuoco del Comando provinciale sono intervenuti per un incendio all’interno dell’ex ospedale Santo Bambino, nel quartiere Antico Corso a Catania. L’intervento I vigili del fuoco hanno provveduto a estinguere le fiamme, sprigionatesi al piano terra dello stabile ormai dismesso, dove erano depositate masserizie varie. A supporto dell’operazione sono state inviate un’autobotte e un’autoscala dalla sede centrale del Comando. Accertamenti in corso Al momento non risultano persone presenti all’interno della struttura al momento dell’incendio. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno originato il rogo....🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Incendio nell’ex ospedale Santo Bambino a Catania, intervento dei vigili del fuoco Notizie correlate Incendio all'ex ospedale Santo Bambino, intervento dei vigili del fuocoUn incendio è divampato all'interno dei locali del Santo Bambino, lo storico presidio ospedaliero catanese ormai non più in attività, nella zona... Catania, rogo nell’ex ospedale Santo Bambino: allarme nel centro? Cosa sapere Incendio al piano terra dell'ex ospedale Santo Bambino a Catania, zona Antico Corso. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Catania, incendio nell’ex ospedale Santo Bambino domato dai vigili del fuoco; Incendio all'ex ospedale Santo Bambino, intervento dei vigili del fuoco; Incendio nell'ex ospedale Santo Bambino: Vigili del Fuoco spengono le fiamme sprigionatesi dal piano terra; Incendio all’ex ospedale Santo Bambino. Incendio all’ex ospedale Santo Bambino di Catania: fiamme al piano terra dell’edificio dismessoLe squadre operative hanno lavorato per circoscrivere e spegnere le fiamme, evitando che il rogo potesse estendersi ad altre aree della struttura. Al momento dell’intervento non risultavano persone ... corrieretneo.it Catania, incendio nell’ex ospedale Santo Bambino: intervento dei Vigili del FuocoCATANIA - Nella serata di ieri un incendio è divampato all’interno dell’ex ospedale Santo Bambino, a Catania, struttura ormai dismessa situata nel ... newsicilia.it Incendio all'ex ospedale Santo Bambino di Catania: si è sprigionato al piano terra dello stabile ormai dismesso, dove erano depositate masserizie varie - facebook.com facebook