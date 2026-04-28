Un incendio si è sviluppato al piano terra dell’ex ospedale Santo Bambino, situato nella zona di Antico Corso a Catania. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere i detriti accumulati nel sito, mentre non risultano persone ferite. La situazione è sotto controllo e non ci sono ulteriori informazioni sulle cause dell’incendio o sui danni.

? Cosa sapere Incendio al piano terra dell'ex ospedale Santo Bambino a Catania, zona Antico Corso.. I vigili del fuoco intervengono per i detriti accumulati, non si registrano feriti.. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autoscala e un’autobotte per domare un incendio scoppiato al piano terra dell’ex ospedale Santo Bambino, nella zona dell’Antico Corso a Catania. Le fiamme hanno colpito i resti di rifiuti e detriti accumulati all'interno della storica struttura dismessa, innescando una coltre di fumo che ha allarmato immediatamente i residenti del quartiere. L’intervento dei soccorsi nell’area dell’Antico Corso. La segnalazione è giunta ai soccorritori grazie alla tempestività dei cittadini che hanno avvistato le emissioni fumose provenienti dal presidio ospedaliero non più in funzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania, rogo nell’ex ospedale Santo Bambino: allarme nel centro

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